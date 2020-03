Coronavirus: Offenbar viele Infektionen durch Menschen ohne Symptome

Viele Infektionen mit dem Coronavirus werden offenbar von Menschen ausgelöst, die zwar den Erreger bereits in sich tragen, aber noch keine Symptome zeigen: Das zeigt eine Analyse von Infektionsketten in Singapur und in Tianjin in China, über die jetzt die britische Tageszeitung The Guardian berichtete.

Nach dieser Auswertung könnten zwei Drittel bis drei Viertel der Ansteckungen durch symptomlose Menschen in der Inkubationszeit erfolgt sein, die sich also gerade in dem Zeitraum zwischen Infektion und ersten Symptomen befanden.