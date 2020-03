Internist rechnet vor, dass sich 4 Mio. Österreicher anstecken könnten

"Ich höre immer wieder Leute und auch Ärzte sagen, das Coronavirus sei so gefährlich wie eine ganz normale Grippe. Das stimmt aber nicht." Mit diesen Worten beginnt Franz Wiesbauer, Facharzt für Innere Medizin und CEO von Medmastery, ein Video, das sich derzeit viral im Internet verbreitet.

"Wesentlich gefährlicher"

Warum Vergleiche mit der saisonalen Grippe, auch Influenza genannt, unpassend sind, erklärt der Internist gleich zu Beginn: "Wir haben es hier mit einem Virus zu tun, das wesentlich ansteckender und auch wesentlich gefährlicher ist", sagt er – und liefert sogleich den anschaulichen Beweis. Demnach steckt eine an Grippe infizierte Person im Schnitt zwischen 1,4 und 1,8 weitere Personen an – je nachdem, welches Grippevirus (das Virus verändert sich von Jahr zu Jahr) man zur Analyse heranzieht. Ein an COVID-19 erkrankter Menschen infiziert durchschnittlich zwei bis 3,11 weitere Personen.

Damit habe man es im Fall des Coronavirus "mit einer exponentiell wachsenden Epidemie zu tun, alle drei bis vier Tage verdoppelt sich die Zahl der registrierten Fälle", sagt Wiesbauer. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) bezeichnet das Coronavirus mittlerweile als Pandemie, die sich welt- und kontinentübergreifend verbreitet.

Das Coronavirus ist nicht nur ansteckender als die saisonale Influenza: Es sterben auch mehr infizierte Menschen am neuartigen Coronavirus. Und: In der Bevölkerung gibt es keinerlei Immunität gegen das neue Virus. Das heißt: Jeder kann jeden anstecken.

"Alles andere als erfreulich"

Zurück zu Wiesbauers Video, das bisher allein auf YouTube über 80.000 Mal angeklickt wurde.

Der Experte rechnet auch vor, dass sich das Virus in Österreich derzeit schneller verbreitet als in China, dem Land, von dem aus das neuartige Coronavirus seinen Ausgang nahm. "Wir haben in Österreich sicher eine geringere Fallzahl und die statistische Schwankungsbreite ist dadurch höher", gibt er zu bedenken. Die momentanen Infektionszahlen seien dennoch "alles andere als erfreulich".