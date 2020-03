So schnell steigen in Österreich derzeit die Infektionzahlen

Auch bei den Coronavirus-Infektionen kommt nicht jeden Tag eine fixe Anzahl an Neuinfizierten dazu. Weil jeder Infizierte mehrere Personen anstecken kann und jeder davon wiederum mehrere, erfolgt das Wachstum exponentiell. Derzeit verdoppelt sich die Zahl der bestätigten Coronavirusfälle in Österreich aktuell alle zwei Tage und 8 Stunden ( Verdoppelungszeit: 2,34).

Je langsamer, desto besser

Wobei hier gilt: je länger die Verdoppelungszeit, desto besser. In Italien lag der entsprechende Wert vor den massiven Maßnahmen bei 2,07, danach bei 3,35. In Singapur war man Ende Jänner noch bei einer Verdoppelungszeit von rund 3,5 Tagen, mittlerweile sind es mehr als 23 Tage, was nur mehr ein lineares Wachstum bedeutet.

Würde es dagegen nicht gelingen, die derzeitige Verdoppelungszeit von zwei Tagen zu verlängern, würde man ausgehend von rund 200 Fällen bereits nach rund vier Wochen bei rund eine Million Infektionen liegen, berechneten die Wissenschafter des Complexity Science Hub Vienna (CSH).

