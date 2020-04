Coronavirus: Was wir über Langzeitschäden wissen

„Eine SARS-CoV-2-Infektion kann aber zu einer schweren Entzündungsreaktion in der Lunge führen“, erklärt Joannidis (siehe auch Factbox). In Computertomografie-Aufnahmen zeigen sich häufig wolkigweiße Verschattungen in beiden Lungenflügeln – als „Mattglas“ bezeichnen das die Radiologen. „Ungewöhnlich ist die Häufigkeit dieser schweren Ausprägung der Lungenentzündung, die zu einem akuten Lungenversagen führen kann. “ In der Folge – die dann nichts mehr speziell mit dem Coronavirus zu tun hat – kann es zu Veränderungen des Lungengewebes kommen. „Das Gewebe verhärtet sich und es können Narben entstehen“, sagt Eckmayr. „Jede schwere Lungenentzündung kann Folgeschäden des Gewebes mit sich tragen. Eine leichte heilt in der Regel jedoch aus.“