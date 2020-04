Ärzte über New York, Paris, London: "Uns läuft die Zeit davon"

Besonders beunruhigt den Arzt, was er von seinen Freunden hört: „Es wird ihnen verboten, über den Mangel an Schutzkleidung und Masken und die kritische Lage in London zu sprechen.“

An sich hat der Österreicher das öffentliche Gesundheitssystem in London trotz der Sparmaßnahmen als extrem effizient und unbürokratisch erlebt. Doch genau das wirkt jetzt wie ein Bumerang: „Es gibt kaum Puffer. Verglichen mit Österreich verfügen die Briten nur über halb so viele Intensivbetten pro Kopf. Das ist bei einer Pandemie, bei der zwei bis fünf Prozent der Erkrankten eine intensive Betreuung benötigen, ein Verhängnis.“

Die aktuelle Stimmung in Genf erlebt er als „beunruhigend und beängstigend. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die Epidemie schlimmer als in Italien“. Daher sind „ Ärzte ohne Grenzen“ inzwischen auch in einem der reichsten Länder der Welt im Einsatz. Martin selbst macht sich Sorgen um jene Menschen, die nicht die Mittel haben, um sich vor Infektionen schützen zu können: „Ich frage mich ganz ehrlich auch, ob ich wieder in die praktische Medizin zurückkehren soll.“

Hoffnung geben ihm auch seine Kollegen, „die sich selbstlos und trotz der Risiken gegen diese Pandemie einsetzen“. Außerdem hätten viele Entscheidungsträger verstanden, dass Medikamente und Impfstoffe für alle leistbar und zugänglich gemacht werden müssten. UM