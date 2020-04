Coronavirus-Hotspot Frankreich: "Ohne Waffen an die Front"

Die Situation ist auch sonst auf der Kippe. „Wir sind ans Ende unserer Aufnahmekapazitäten angelangt“, warnt Aurelien Rousseau, Leiter der Gesundheitsbehörden des Pariser Großraums. In den Spitälern mangelt es vor allem an Intensivbetten mit Beatmungsgeräten, obwohl deren Zahl binnen kürzester Zeit verdoppelt wurde.

Die Not macht aber erfinderisch. Anders genützte Spitalsräume wurden blitzschnell in Bettenstationen umfunktioniert, Beatmungsgeräte aus Tierkliniken herbeigeschafft, alte Gesichtsmasken in Ämtern aufgestöbert.

Wo nichts mehr geht, werden die Patienten per Bus, Bahn und Militärflugzeug in weniger verseuchte Regionen verfrachtet.