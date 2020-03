Reichlich spät: Frankreich in Quarantäne

Massenexodus aus Paris

In Vorausahnung der Einschränkung der Bewegungsfreiheit und aus Angst vor dem Virus hatten außerdem am Wochenende abertausende Großstädter, allen voran in Paris, die Bahnhöfe gestürmt, um sich oder zumindest ihre Kinder (die Schulen waren bereits gesperrt) „aufs Land, in Sicherheit“ zu bringen – etwa zu Großeltern auf dem Dorf oder in einen Zweitwohnsitz.

Dabei fällt auch der Umstand ins Gewicht, dass viele Pariser wegen der horrend hohen Mieten und dem Mangel an Sozialbauten in elendskleinen Wohnungen hausen, die für eine Quarantäne auf unbestimmte Zeit denkbar ungünstig sind. Dieser überstürzte Massen-Exodus hat freilich abermals die Ausbreitung des Virus begünstigt, wie Mediziner entsetzt kommentierten.

Jetzt aber droht allen eine Buße von 135 Euro, die ohne „zwingenden Grund“ unterwegs sind. Problem: Jeder kann sich eine schriftliche „Ehrenerklärung“ für eine Sondergenehmigung selber ausstellen, entsprechende Modell-Formulare kann man über das Webportal herunterladen.

Polizei und Gendarmerie, die für die Einhaltung dieser Regeln sorgen sollen, sind überfordert, weil es ihnen an Schutzmasken mangelt. Das gilt sogar für zahllose Ärzte und Krankenhausbedienstete. Macron hat zwar eine neuerliche Verteilung von Masken angekündigt, aber die heimische Produktion steckt in einem dramatischen Rückstand.

Frankreich ist einstweilen nach Italien das am stärksten betroffene Land in Europa. Aber unterschwellig gab es noch bis vor kurzem das Gefühl bei vielen Franzosen, die Situationen in Italien und in Frankreich wären keineswegs vergleichbar. Italienische Journalisten in Paris übermittelten noch am Wochenende Fotos von dicht gedrängten Warteschlangen vor Theatern und Kinos aus der französischen Hauptstadt. Einer dieser italienischen Journalisten meinte dazu: „Die Italiener sagten sich in Anbetracht dieser Bilder: entweder sind wir oder die Franzosen verrückt“.