Neue Impfstoffe sind bereits in der Erprobung

Verkürzter Prozess

Dass Glück im Unglück keineswegs zynisch gemeint ist, wird deutlich, wenn man sich den langen Prozess eines potenziell neuen Impfstoffes von der Idee bis hin zur Marktreife ansieht: Erst nach Tests im Labor sowie Tierversuchen kann er in drei klinischen Studien am Menschen getestet werden: in einer ersten Phase an Gesunden, in einer zweiten Phase an einer kleinen Gruppe von Kranken und Gesunden und erst in Phase III an einer größeren Gruppe.

Damit soll gewährleistet werden, dass die neue Impfung einigermaßen sicher und nebenwirkungsarm ist. Der Entwicklungsprozess dauert laut Auskunft von Mitarbeitern involvierter Pharmafirmen normalerweise zwischen 10 und 13 Jahren.