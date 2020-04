Coronavirus: Medikamente und Therapien, die Hoffnung geben

"Alte" Medikamente, neu eingesetzt

Einer der oft diskutierten Ansätze am Medikamentensektor konzentriert sich darauf, das Virus bereits in einem frühen Stadium der Infektion am Eintritt in Körperzellen, etwa der Lunge, zu hindern. Damit soll die Virenmenge im Körper reduziert werden. Diese antiviralen Arzneien wurden gegen andere Viruserkrankungen wie Ebola oder HIV entwickelt oder gegen andere Coronaviren ( SARS, MERS).