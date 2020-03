Coronavirus: "Impfstoff in einem Jahr ist realistisch"

"Noch nie haben pharmazeutische Unternehmungen und Forschungseinrichtungen so schnell auf einen neuen Erreger reagiert, wie diesmals auf Sars-CoV-2." Das sagte Freitag Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmig (Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs), in einem virtuellen Pressegespräch zum Thema Forschung.

"Es gibt eine beeindruckende weltweite Zusammenarbeit von Firmen, Behörden, Wissenschaft, Gesundheitssystemen und der Politik, um die Auswirkungen von Covid-19 gemeinsam stemmen zu könnnen."

Weltweit laufen derzeit 158 klinische Studien zur Bekämpfung des Virus. Zwei Impfstoffkandidaten sind derzeit laut Weltgesundheitsorganisation ( WHO) in der klinischen Prüfung, werden also bereits am Menschen getestet.

48 Impfstoffkandidaten sind in der präklinischen Prüfung, also noch in der Forschungsstufe vor dem ersten Einsatz am Menschen. Man unternehme alles, damit es rasch gehe, aber ein Medikament müsse auch sicher sein, ehe es den Patienten zur Verfügung gestellt werde, betonte Herzog: "Daran führt kein Weg vorbei und diese Prüfung dauert eine gewisse Zeit."