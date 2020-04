Coronavirus: Warum Grundkrankheiten nicht automatisch das Risiko erhöhen

Chronisch kranke Menschen gelten als Risikogruppe. Doch es kommt auch auf die Schwere der Erkrankung und die richtige Medikamenteneinnahme an.

Beispiel Diabetes: Eine gute Blutzuckereinstellung macht viel aus, heißt es bei der Österreichischen Diabetesgesellschaft: „Das erhöhte Risiko tritt insbesondere dann auf, wenn ein höheres Alter besteht und zusätzliche Begleit- und Folgeerkrankungen am Herz, an Gefäßen oder Nieren vorliegen. Eine gute Blutzuckereinstellung (das Erreichen des vereinbarten Therapieziels, Anm.) ist hilfreich in der Vermeidung von Komplikationen.“

Lungenärzte haben kürzlich darauf hingewiesen, dass gut eingestellte Asthma-Patienten grundsätzlich kein erhöhtes Risiko für Komplikationen haben.

Auch bei Patienten mit Krebs muss man differenzieren: Gefährdet sind vor allem Patienten mit geschwächtem Immunsystem. Bei einer gut beherrschten Erkrankung oder nach erfolgreich abgeschlossener Erstbehandlung ist – bei einem guten Status des Immunsystems – das Risiko nicht erhöht, schreibt das Deutsche Krebsforschungszentrum.