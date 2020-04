Atemnot: Wie erkennt man den Unterschied zwischen Panikattacke und Corona?

Bevor man versucht, die Enge in der Brust oder Atembeschwerden zuzuordnen, sollte man sich zwei Fragen stellen, rät Greta Hirsch, Psychologin und klinische Leiterin des New Yorker Therapiezentrums The Ross Center, im Interview mit The Cut.

Besteht eine Vorgeschichte mit Angstzuständen und damit verbundenen Symptomen ?

Treten die Beschwerden beim Konsum von Nachrichten über das Coronavirus auf?

Könne man diese beiden Fragen mit "ja" beantworten, sei das zumindest ein Indikator dafür, dass die Beschwerden mit Angstgefühlen in Zusammenhang stehen könnten.

Hirsch mahnt dazu, nicht jedes Angstgefühl zu pathologisieren. Angesichts der Virus-Pandemie sei zu erwarten, dass Menschen sich sorgen: "Derzeit ist es sogar sinnvoll, sich Sorgen zu machen, das tun wir alle", sagt Hirsch.

"Das ist eine adaptive Antwort. Aber geraten Sie auch in Panik? Fällt es Ihnen schwer, sich auf andere Dinge zu konzentrieren? Überprüfen Sie ständig die Nachrichten, um zu erfahren, wie die Erkrankungszahlen lauten?"

Wenn derartige Gedanken Überhand nehmen und den Alltag bestimmen, nimmt die Furcht ein übersteigertes Ausmaß an. Man spricht von einer Angsterkrankung.

Außer Atem

Doch woher kommen die Atembeschwerden, die in diesem Kontext auftreten? Beth Salcedo, Psychiaterin und medizinische Direktorin des The Ross Center, zufolge sei zum einen denkbar, dass Angstgefühle sich in Atemnot äußern, weil in den Medien derzeit viel davon die Rede ist. "Menschen sind beeinflussbar, und je ängstlicher wir sind, desto beeinflussbarer werden wir", sagt sie.

Kurzatmigkeit hänge aber auch damit zusammen, wie ängstliche Menschen atmen, sagt Salcedo. "Menschen, die Angst haben, neigen dazu, etwas zu schnell und etwas zu flach zu atmen. Sie atmen dann zu viel CO2 ab, wodurch ihnen schwindelig wird und sich ihre Brust eng anfühlt. Dann beginnen sie nach Luft zu schnappen", erklärt sie.

Indem man langsam durch die Nase einatmet, die Luft für fünf Sekunden anhält und dann genauso langsam durch gespitzte Lippen ausatmet, normalisiert sich der CO2-Spiegel im Blut – die Symptome verschwinden.

Hilfe suchen

Eine unbehandelte Angststörung kann sich aber auch verselbstständigen. Es kommt zur Angst vor der Angst (Erwartungsangst), angstauslösende Orte und Situationen werden infolge vermieden. Bemerkt man Angstgefühle bei sich im überbordendem Maß, sollte man sich deshalb Hilfe holen.

Wo sie Hilfe finden, lesen Sie in der angehängten Infobox. Sollten Sie weitere für das neuartige Coronavirus typische Symptome (etwa Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Gelenksschmerzen, Kopfweh) an sich bemerken, wenden Sie sich an die Gesundheitsnummer 1450.