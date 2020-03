Drinnen und draußen: So kommen Sie fit durch die Corona-Krise

Indoor: Kraft bis Balance

Auch zu Hause sind dem Sportsgeist keine Grenzen gesetzt.

Angebot im Überblick. Für Anbieter von Online-Work-outs brechen gerade goldene Zeiten an. Otmane Kabietadiko ist einer von ihnen: Im Digital-Abo (skillbeast.com) bietet der Wiener Personal Trainer individuell abgestimmte Videotrainings an. "Man erhält jede Woche neue und abwechslungsreiche Programme, die ich auf die Wünsche und Bedürfnisse meiner Nutzer abstimme. So groß wie jetzt war die Nachfrage aber definitiv noch nie", sagt Kabietadiko, der sich über Social Media eine Fangemeinschaft aufgebaut hat. Angesichts der Lage weitet er sein Angebot aus und bietet nun immer montags, mittwochs und sonntags um 18 Uhr gratis Live-Trainings via Instagram (@otmane_skillbeast) an.

Dabei vereint der Sportfan Muskelaufbau mit Komponenten, die die Ausdauer stärken. Weil er dabei auf Eigengewicht setzt, braucht man keine zusätzlichen Tools. Ebenfalls gute Fitness-Rundum-Pakete liefern die Macher der Apps Freeletics und Runtastic. Letztere war ursprünglich auf Lauf-Tracking spezialisiert, versorgt Nutzer mittlerweile aber auch mit Ganzkörper-Trainings. Cyberobics liefert virtuelle Fitnesskurse mit den angesagtesten US-Fitnesstrainern der Stars. Pluspunkt fürs Gemüt: Die On-demand-Trainings werden in traumhafter Kulisse an den sonnigsten Stränden Kaliforniens gefilmt.

Zur Ruhe kommen per App

Wer nichts ins Schwitzen, sondern lieber runterkommen möchte, kann aus einer Vielzahl von Meditations- und Achtsamkeitsapps wählen. Zum Beispiel Calm (viele Gratiskurse, Premium-Jahresabo kostet rund 40 Euro), BamBu (acht Meditationssitzungen sind umsonst, Halbjahresabo kostet rund 42 Euro) oder Headspace (kostenlose Einführung, Premium-Monatsabo kostet rund 13 Euro).

Die Nachfrage nach Online-Yogastunden ist groß, das Angebot könnte vielfältiger kaum sein. Neben YouTube, wo etwa der deutschen Yogalehrerin Mady Morrison eine halbe Million User folgen, gibt es unzählige Plattformen, auf denen virtuelle Kurse für unterschiedliche Yogastile angeboten werden. Beliebte Yoga-Apps sind unter anderem Asana Rebel oder Alo Moves. Die österreichische Yogalehrerin Anna Posch geht wochentags um 9 Uhr auf Instagram (@poschstyle) live und hält eine Stunde. Viele lokale Yogastudios stellen auf Onlineprogramme um.

Lockern und entlasten

Viele Menschen arbeiten derzeit im Homeoffice. Pausen kommen da meist zu kurz. Darunter leiden Rücken und Nacken. Vielsitzer dürfen sich in Erinnerung rufen, was auf Langstreckenflügen empfohlen wird: Jede Stunde fünf Minuten die verkrampfte Haltung entspannen – Sprunggelenke kreisen, auf die Zehenspitzen steigen, Schulterblätter zusammenziehen und lockerlassen. Die Arme in kreisenden Bewegungen nach vorne und nach hinten rotieren. Auch Physiotherapeuten vermitteln ihr Wissen momentan verstärkt online: Die Praxis Wien liefert etwa auf YouTube Übungen für die Quarantäne mit medizinisch korrekter Ausführung.