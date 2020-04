Infektiologe Allerberger: "Das Virus hat keine Flügel"

Er stellt so ziemlich alles infrage, was man bisher gehört hat. Vor allem hält der Mediziner Franz Allerberger das Coronavirus für nicht „extrem ansteckend“. Man müsse schon mindestens 15 Minuten weniger als einen Meter Abstand haben, um sich anzustecken. „Das Virus hat keine Flügel. Es fliegt weder in einem Bundesgarten noch auf der Skipiste “, so Allerberger.

Im Zuge einer Pressekonferenz erklärte der AGES-Experte am Donnerstag, dass sich das Coronavirus schon seit Anfang Februar in Ischgl ausgebreitet habe. Eine Schweizerin gelte als Patient 0 und habe das Virus als Mitarbeiterin in einem Après-Ski-Lokal in Ischgl nach Tirol gebracht.