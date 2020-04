Supermärkte: Masken gingen am ersten Tag aus

An die Sicherheitsleute bei den Supermarkt-Eingängen hat man sich schon fast gewöhnt. Doch seit Mittwochfrüh haben sie und die Supermarkt-Mitarbeiter eine ganz neue Aufgabe: Masken an die Kunden verteilen. Oder wie es ein Billa-Mitarbeiter in der Wiener Lindengasse schmackhaft machen will, während er nach der Kasse die säuberlich verschweißten Schutzmasken verteilt: "Zu jedem Einkauf eine kostenlose Maske."