Mundschutz ab 6. April Pflicht: Österreich wird zum Maskenland

Ist erwiesen, dass Infektionen durch breites Maskentragen reduziert werden?

„Diese Maßnahme hat nachweislich zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie in Japan beigetragen“, heißt es in einem Offenen Brief des Zentrums für Public Health. Auch in Beiträgen in Wissenschaftsjournalen wie The Lancet oder Science sprechen sich Experten zunehmend für ein generelles Tragen von Masken in der Öffentlichkeit aus. „Sie halten nicht nur einen großen Teil der Tröpfchen aus unserer Ausatemluft zurück, sie vergrößern automatisch auch den Abstand zu anderen Personen“, sagt Hutter: „Diese Masken helfen uns, die anderen vor uns zu schützen.“

Sollte man künftig also generell in der Öffentlichkeit Masken tragen?

Mehrere Experten der MedUni Wien sprechen sich dafür aus, denn beim Husten oder Niesen gehen Speicheltropfen in einem Radius von etwa zwei Metern zu Boden. Hutter: „Es ist eine einfache, zumutbare Maßnahme – die uns auch dann helfen kann, wenn das öffentliche Leben wieder in Schwung kommt.“