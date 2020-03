Gestern wurde angekündigt, dass längere S-Bahn Züge eingesetzt werden, damit sich die Leute nicht anstecken. Was werden sonst noch an Schutzmaßnahmen für die Passagiere ergriffen?

Wir haben generell auf einen Sonntagsfahrplan mit Verstärkung in der Früh und am Abend umgestellt. Dadurch stellen wir sicher, dass genügend Abstand in den Zügen ist. In der Ostregion haben wir auch wieder Züge aufgestockt, weil wir gesehen haben, dass es vereinzelt zu knapp bemessen war. Darüber hinaus werden unsere Züge regelmäßig desinfiziert, es gibt aber auch sogenannte „Boxenstopps“ - das bedeutet, dass Reinigungspersonal während der Fahrt einsteigt, die ganzen Bedienelemente etwa für die Lokführer reinigt, aber auch die Haltegriffe desinfiziert.

Gibt es noch Möglichkeiten, den Zugverkehr weiter zurückzufahren?

Im Nahverkehr sieht es derzeit nicht so aus, dass wir weiter zurückgehen, weil wir sonst die Mindestversorgung nicht sicherstellen können. Und die Bahn wird nach wie vor stark gebraucht! Wenngleich wir wirtschaftlich schwer getroffen sind. Im Fernverkehr haben wir diese Woche bereits einen ausgedünnten Fernverkehr, hier werden wir aber mit großer Wahrscheinlichkeit noch nachjustieren müssen, weil schlichtweg die Nachfrage nicht vorhanden ist. In einem Railjet in der Früh von Wien nach Graz, wo normalerweise 200 Fahrgäste drinnen sitzen, sitzen derzeit nur vier. Und das ist auf Dauer natürlich nicht haltbar. Aber auch dort wollen wir immer eine Mindestverbindung zwischen den Bundesländern sicherstellen. Das ist Auftrag einer ÖBB, Österreich am Laufen zu halten.