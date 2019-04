Unfallserie bei der Bahn: So will ÖBB-Chef Matthä die Sicherheit erhöhen

Bei Lokführern ist ein großes Problem die Monotonie. Warum wird für sie nicht das Handy verboten?

Das Verbot gibt es.

Nur die Nutzung ist verboten.

Das Handy muss in der Tasche sein. Das private darf nirgendwo liegen. Das dienstliche ist in der Tasche und nur in Notfällen zu benutzen. Aber ich bin schon 30 Jahre bei der Bahn und mir ist klar, dass nicht alles, was man anordnet auch durchgängig befolgt wird. Wir sagen den Leuten: Wir verstehen das ja, aber das kann wirklich böse ausgehen.

Damit sind wir beim Thema Sicherheitskultur...

Es gibt Branchen, die da weiter sind als wir, etwa die chemische Industrie. Ich sage immer: Führung durch Vorbild. Man kann von seinen Mitarbeitern nicht verlangen, etwas zu tun, das man selbst nicht tut. Wir Österreicher neigen ja zum „das passt scho“ – das führt aber dann dazu, dass der Mitarbeiter sich sagt, dass der Chef sich eh nicht aufgeregt hat. Das sind Hausbräuche, die sich einschleichen.