Lokführer im Railjet: Tempo 230 bei jedem Wetter

Tatsächlich bekommt man am Lokführerstand auf der Neubaustrecke auch nicht viel mehr zu sehen als die Passagiere. Während es bei der Schnellbahn in Wien etwa Schlag auf Schlag geht, sehen die Lokführer hier hie und da ein Weizenfeld oder einen Lagerhaus-Turm vorbeiziehen. Dazu gibt es viele Tunnels. Schwierig wird es nur bei Nebel oder dichtem Regen: „Dann sehen wir kaum etwas, aber müssen trotzdem 230 fahren“, berichtet Schlee.

Herbert Schwab ist überhaupt schon ein Routinier. Bei ihm schaut das Fahren eines Railjets – der bis zu 400 Meter lang und 900 Tonnen schwer sein kann – wie ein Kinderspiel aus. Auch er präferiert die Strecken in Westösterreich mit besserer Aussicht auf die Berge. Er erinnert sich noch an die Zeit als man von Salzburg nach Wien vier Stunden benötigt hat. „Da ging es in einer Schicht hin und zurück, bald wird es zweimal gehen“, sagt er und schmunzelt. Denn auch zwischen Linz und Salzburg soll es in einigen Jahren eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gehen.