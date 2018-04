Bahn: Mehr Kontrollen nach der Unfallserie

Im gesamten Jahr 2016 überfuhren Züge in Österreich laut offiziellen Zahlen insgesamt 15-mal Signale – ohne dass es zu einem einzigen Unfall kam. In den vergangenen 13 Monaten gab es bereits sieben schwere Unfälle wegen mutmaßlicher Signal-überfahrungen. 66 Verletzte, ein Todesopfer und Sachschaden in vermutlich bald zweistelliger Millionenhöhe waren die Folge. Seither stellt sich die Frage: Zufall oder Systemfehler?

In erst zwei der sieben Fälle gibt es überhaupt einen offiziellen Zwischenbericht, weshalb vorerst vor allem die Spekulationen blühen. Unklar ist bisher etwa, ob Handytelefonate eine entscheidende Rolle gespielt haben, selbst die beteiligten Staatsanwaltschaften geben sich mitunter extrem wortkarg. Doch selbst das in diesen Sachen sonst sehr zurückhaltende Verkehrsministerium schreibt in einem offiziellen Bericht von einer „signifikanten Unfallserie“.