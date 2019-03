Warum ÖBB-Lokführer jetzt mit Würfeln spielen sollen

Das ETCS ist aber dermaßen teuer, dass es nur an wenigen Stellen in Österreich im Einsatz ist. In den anderen Bereichen sind Magneten verbaut, die sozusagen für eine Bremsung bei Signalen sorgen. Dabei gab es immer wieder Kritik, dass zu wenig 500-Hz-Magneten eingesetzt werden, die einen Zug bei Gefahrenstellen herunterbremsen.

Die ÖBB rüsten kräftig nach, zu den rund 1000 derzeit aktiven 500-Hz-Magneten werden voraussichtlich 800 weitere verlegt. Dieses Umrüstprogramm soll mehr als drei Jahre dauern und 2022 abgeschlossen werden.