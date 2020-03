Slzbg: Drei weitere Gemeinden unter Quarantäne; Erstmals weniger Neuinfektionen in Tirol

Offiziell hält sich die Spitze der Europäischen Volkspartei noch mit Reaktionen auf das Notstandsgesetz in Ungarn zurück. Doch auch in der EVP regt sich Widerstand gegen das Vorgehen des rechtsnationalen Regierungschefs Viktor Orban, dessen Fidesz-Partei seit März 2019 von der EVP suspendiert ist. So kritisierte etwa der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe, Daniel Caspary, laut der deutschen Tagessschau das Notstandsgesetz scharf: "Das ist unerträglich, inakzeptabel und ein Beispiel dafür, wie Leute in Krisenzeiten in alte Muster zurückfallen."

Der Chef der irischen EVP-Abgeordneten, Sean Kelly, nannte die Nachrichten aus Ungarn Twitter "sehr Besorgnis erregend". "Grundrechte sind fundamental, auch in Zeiten der Krise. Die Demokratie aufrecht zu halten, ist essenziell - wir dürfen es nicht zulassen, dass sie suspendiert wird, trotz dieser herausfordernden Zeiten."

Der finnische EVP-Europaabgeordnte Petri Sarvamaa schrieb auf Twitter: "Dieses Gesetz ist nicht das Ende von COVID-19, es ist das Ende der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Herr Orban, reißen Sie, dieses Gesetz nieder", forderte Sarvamaa in Anspielung an den Aufruf des damaligen US-Präsident Ronald Reagan an den Führer der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, in West-Berlin 1987 "Tear down this wall!" ("Reißen Sie diese Mauer nieder!").