Notstandsgesetz: Unumschränkte Macht für Ungarns Premier Orban

Universitätsprofessor Fleck hält die angekündigten Strafen für „unverhältnismäßig“ und die Definition dessen, welche Nachrichtenverbreitung strafbar sei, für zu „vage“. Er warnte zudem, dass derart außergewöhnliche Vorschriften „schwer rückgängig zu machen“ seien.

Auch die internationalen Reaktionen auf das Gesetz fielen heftig aus. So gab es nicht nur von verschiedenen NGOs wie Amnesty International Kritik, sondern auch von der Europarats-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric oder dem UN-Menschenrechtsbüro.

Orban aber verbittet sich jedwede Kritik. „Wenn Sie uns in der jetzigen Krise schon nicht helfen können, halten Sie doch zumindest Abstand davon, uns in unseren Verteidigungsmaßnahmen zu behindern“, schrieb er in einer Antwort an die Europarats-Generalsekretärin.

Sorge in der EU-Kommission, EU-Abgeordnete schäumen

Während die EU-Kommission in Brüssel bisher sehr zurückhaltend reagierte und nur bestätigt, man beobachte die Lage in Ungarn genau, schäumen die EU-Abgeordneten. "Es ist vollkommen offensichtlich, dass ein entschlossenes und weit reichendes Krisenmanagement keineswegs die Ausschaltung des Parlaments erfordert", sagt EU-Vizeparlamentspräsdient Othmar Karas ( ÖVP). Orban wolle die derzeitige Krise nutzen, um "der liberalen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit schweren Schaden zuzufügen". Das sei "zynisch und skrupellos", ärgert sich Karas.

Zahlreiche andere EU-Abgeordnete fordern Konsequenzen seitens der EU wegen des „autoritären Griff nach der Macht“ von Orban in Ungarn. „Wenn sich die EU dem nicht entgegen stellt, könnte eine gefährliche Dynamik losgetreten werden“, warnt etwa die SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath in einer Aussendung.