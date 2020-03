Coronakrise: Österreich nimmt keine Asylanträge an Grenze an

Aufgrund des Bundesepidemiegesetz nimmt Österreich ab sofort an der Grenze keine Asylanträge mehr an, wurde dem KURIER im Innenministerium bestätigt. Offenbar habe es vor kurzem eine entsprechende Entscheidung von Innenminister Karl Nehammer gegeben.

Zuvor hatte Nehammer die FPÖ beziehungsweise seinen Vorgänger Herbert Kickl (ohne sie namentlich zu erwähnen) kritisiert, weil Behauptungen in den Raum gestellt wurden, wonach Österreich mehr Asylwerber aufnehmen würde. Die Zahl der Asylanträge sei seit dem Ausbruch des Coronavirus in ganz Europa massiv zurückgegangen.

Nehammer: Weniger Asylwerber

Der Innenminister sprach in einer Pressekonferenz am Freitag von einem Minus von etwa zwei Dritteln. Er sprach von einer „Falschmeldungen diverser Oppositionspolitiker. Es gibt definitiv nicht mehr Asylwerber in Österreich“.

Im Februar gab es in ganz Österreich rund 1100 Asylanträge, das sind rund 38 täglich. Aktuell sind es rund um zehn. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen alte Asylquartiere wieder aktiviert, um die Asylwerber in Zeiten von Corona besser aufteilen zu können, um etwa Ansteckungen zu verhindern. Kickl hatte dazu gemeint: „Die Österreicher sollen zu Hause bleiben, aber Asylwerber lässt ÖVP-Innenminister Nehammer offenbar ohne jede Kontrolle von einem Asylheim des Bundes ins nächste chauffieren und verteilen."

Mehr dazu in Kürze.