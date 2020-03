Coronavirus in New York: „Härteste Wochen liegen noch vor uns“

Zuletzt war die USNS Comfort in Lateinamerika unterwegs. In New York City war das Schiff das letzte Mal nach den Terrorattacken 2001. Der 70.000-Tonner ist in den 1970er-Jahren in San Diego gebaut worden, er war zunächst ein Öltanker.

Die Navy hat ihn 1987 gekauft, gemeinsam mit einem anderen Supertanker. Beide sind in Krankenhausschiffe umgebaut worden. Das Schwesterschiff der Comfort, die USNS Mercy, ist derzeit an der Westküste im Einsatz.

Provisorische Spitäler

Die Stadt New York ist von der Pandemie besonders betroffen. Rund 36.220 Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 790 sind gestorben. Überall in der Stadt werden Lazarette und vorübergehende Krankenhäuser aufgebaut. Auch mitten im Central Park. Reihenweise werden weiße Krankenhauszelte aufgebaut.