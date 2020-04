Regierung stellt 30 Millionen Euro für Familienhärtefonds zur Verfügung

"Weltweit sind 1,5 Millionen Menschen an COVID erkrankt", beginnt Rudolf Anschober sein Statement. 14.800 Menschen sind in Spanien verstorben, ebenso viele wie in den USA, führt der Gesundheitsminister weiter aus. "Die stark steigende exponentielle Kurve von Mitte März mit bis zu 41 Prozent" sei Vergangenheit. Derzeit stehen wir in Österreich bei 2,3 Prozent Steigerung pro Tag. 1.086 Personen sind derzeit hospitalisiert. "Das heißt, die Maßnahmen waren richtig und haben sich positiv niedergeschlagen."

Um eine zweite Infektionswelle wie derzeit in Singapur zu verhindern, werde fortlaufend, tagesaktuell kontrolliert. "Die größere Herausforderung ist, die Infektionsrate niedrig zu halten nach der Öffnung."

Risikogruppen noch zu definieren

Besonders zu schützen sind "ältere", betont Anschober, und Menschen mit Vorerkrankungen. Ein Fachgremium, das heute, Donnerstag, tagt, soll die Risikogruppe genauer definieren.

Die Krise habe nicht nur gesundheitliche, sondern auch soziale Auswirkungen, so Anschober, und verweist auf viele Rückmeldungen über Vereinsamungen.

"Gesundheitskrise von heute darf nicht soziale Krise von morgen werden"

"Die Gesundheitskrise von heute darf nicht die soziale Krise von morgen werden." 100 Millionen Euro für Pflege seien bereitgestellt worden. Mietrückstände dürfen nicht exekutiert werden, ein Abgleiten von der Arbeitslosenhilfe in die Notstandshilfe gibt es derzeit ebenfalls nicht, referiert Anschober.