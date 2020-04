Singapur: Österreichs Vorbild erlebt zweite Corona-Welle

Lange galt Singapur als Vorbild in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Nur wenige Menschen steckten sich an. Alle Schulen und Geschäfte blieben offen, es gab keinen Shutdown. Doch jetzt dreht sich die Lage komplett in der 5,5-Millionen-Einwohner-Metropole.

Ministerpräsident Lee Hsien Loong verordnet den kompletten Stillstand. Alle Unternehmen müssen auf Homeoffice umstellen, Schulen und Geschäfte werden geschlossen. Nur Lebensmittelbetriebe, Supermärkte, Banken und Kliniken bleiben geöffnet. Die Busse fahren weiter. Aber die Bewohner sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben.