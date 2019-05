Keine Staus: In Singapur nicht Wunschdenken, sondern Realität

In der 5,6-Millionen-Metropole Singapur mit einer Fläche von 719 ( Wien 415) gibt es fast keine Staus. Weil Autos Luxusgüter im wahrsten Sinne des Wortes sind. Wer ein Auto kaufen will, muss zunächst eine Lizenz dafür erwerben. Kosten: ab 40.000 Euro. Wer sich dann noch ein Auto leisten kann, muss es nach zehn Jahren wieder zurückgeben. Oder mit Glück im benachbarten Malaysia verkaufen.

Hintergrund ist eine Politik, die den privaten Personenverkehr als Klimakiller drastisch einschränkt. Im Gegenzug wurde das öffentliche Verkehrsnetz im Stadtstaat umfassend erweitert. Trotzdem kämpft Singapur nach wie vor mit Dauerhitze. Die Durchschnittstemperatur beträgt 28 Grad Celsius bei 80 bis 90 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Temperatur steigt um fünf Grad

Durch den Klimawandel wird die Temperatur bis zum Jahr 2100 laut dem Singapore-ETH Centre for Global Environment Sustainability SEC um 4,6 Grad Celsius steigen.

Dabei ist das nicht einmal das Hauptproblem. Die Hitze wird durch die Speicherung in Asphalt und Beton noch einmal zusätzlich aufgeladen. Dieser sogenannte „Urban Heat Effect“ beträgt in Singapur sieben Grad. Die SEC sucht in Singapur fieberhaft nach Lösungen. Nicht nur für den Stadtstaat, sondern global.