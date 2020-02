Meine Singapur-Reise und das Coronavirus: Nichts für Hypochonder

Sicherheitshalber wird der Reisearzt konsultiert. Sein Attest: Kein Grund zur Sorge. Ein Mundschutz auf dem Flughafen in Singapur könne nicht schaden. Am Flug dorthin sei es wohl nicht notwendig, meinte er; in Singapur selbst sei es Unfug.

Die Masken wandern beim Einpacken dann als erstes in den Koffer. Und zwar nicht die billigen um 1,20 Euro, sondern die teureren mit Filter. Gleich danach: Desinfektionsmittel. Bei rund 5,6 Millionen Einwohnern, sind derzeit nur 0,0005 Prozent der Singapurer krank. Das rückt die Aufregung kurz vor der Abreise etwas in Relation.

Ein bisschen überraschend ist es in Düsseldorf dann doch, dass mehr als die Hälfte der FlugbegleiterInnen der Singapore Airlines-Maschine eine Maske tragen. Vor dem Einstieg werden wir zudem gefragt, ob wir in den vergangenen zwei Wochen auch nicht in China gewesen sind. Dass Singapur um eine Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit bemüht ist, zeigen zahlreiche Meldungen des Gesundheitsministeriums: Flüge von und nach Zentralchina sind seit 31. Jänner verboten.