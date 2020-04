Wie Schüler zum Zeugnis kommen: 11 Leser-Fragen ans Bildungsministerium

Die Maturanten haben jetzt Gewissheit – so viel man eben in solchen Zeiten haben kann: Die Reifeprüfungen starten am 25. Mai. Doch so manche Frage ist noch nicht geklärt, wie Leser-Anfragen zeigen. Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium, hat diese beantwortet.

Wer jetzt die Prüfung nicht schafft, muss im Herbst antreten. Wie wird diese Matura ausschauen?

Kopf hoch! Die Kompensationsprüfung gibt es auch heuer, weshalb der Großteil der Schüler die Matura auch schaffen wird. Zudem wird erstmals die Jahresleistung der 8. Klasse mit in die Note einbezogen, was die Chance erhöht, positiv abzuschneiden. Wenn alle Stricke reißen, tritt man im Herbst an. Dann wir nach gegenwärtigem Stand eine „normale“ Matura stattfinden.