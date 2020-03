Anschober: Coronavirus-Peak in Österreich "zwischen Mitte April und Mitte Mai"

Aktuelle Zahlen

Laut aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums gab es am Freitag in der Früh 6.909 Infektionen in Österreich. Stand Donnerstagnachmittag waren 49 Menschen an dem Virus gestorben. Seit 16. März gelten Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Schul- und Geschäftsschließungen in Österreich.