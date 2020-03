Coronavirus: Österreich bei Intensivbetten weit über OECD-Schnitt

Ein weiterer Aspekt, den die OECD untersucht hat, ist die Auslastung der Akutbetten. "Hohe Belegungsraten von Akutbetten sind symptomatisch für ein unter Druck stehendes Gesundheitssystem, das nur sehr begrenzt in der Lage ist, einen unerwarteten Anstieg von Patienten zu bewältigen, die sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen." In vielen Ländern sei ein geringes Angebot an Akutkrankenhausbetten in normalen Zeiten mit einer hohen Auslastung verbunden, etwa in Ländern wie Irland, Israel, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Einige Länder mit einer relativ geringen Anzahl von Akutkrankenhausbetten weisen jedoch auch eine relativ niedrige Auslastung auf, was darauf hinweise, dass angesichts des Niveaus der üblichen Aktivitäten einige Kapazitätsreserven vorhanden sind.

Die USA weisen etwa eine Auslastung von nur etwa 64 Prozent im Jahr 2017 aus (OECD-Durchschnitt 75 Prozent), obwohl die Anzahl der Akutkrankenhausbetten pro Bevölkerung wesentlich unter dem OECD-Durchschnitt liegt. In Österreich liegt die durchschnittliche Auslastung bei 73,8 Prozent. Am höchsten ist sie in Irland, wo die Zahl der Betten deutlich unter dem OECD-Schnitt liegt, mit 94,9 Prozent.