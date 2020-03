Coronavirus: Zell am See, Saalbach und Altenmarkt in Quarantäne

Die Coronavirus-Quarantäne in Salzburg wird auf die Pinzgauer Bezirkshauptstadt Zell am See, Saalbach-Hinterglemm und Altenmarkt im Pongau ausgeweitet. Das gab Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Dienstagvormittag bekannt.

Für die Gemeinden Flachau, im Gasteinertal und im Großarltal bleibt die Quarantäne aufrecht. In Flachau werden die Bestimmungen verschärft. In der 2.800-Einwohner-Gemeinde ist ab morgen auch der Berufsverkehr untersagt.

Haslauer begründet das mit einer "dynamischen Entwicklung" bei den positiven Fällen in den betreffenden Gemeinden. Die ursprünglich für zwei Wochen verhängte Quarantäne über sechs Gemeinden wäre in der Nacht auf Mittwoch ausgelaufen.

Bei allen drei zusätzlich in Quarantäne gekommenen Gemeinden handelt es sich um große Tourismusorte.

Weitere Informationen in Kürze