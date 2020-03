Coronavirus: Pongau entwickelt sich zum Hotspot außerhalb Tirols

Bereits Mitte der vergangenen Woche wurden sechs Gemeinden unter Quarantäne gestellt, weitere Quarantänemaßnahmen sind derzeit nicht geplant. Woher der plötzliche deutliche Anstieg kommt, ist nicht geklärt. Sicher ist, dass die beiden Quarantänegemeinden Flachgau und Großarl besonders betroffen sind.

Alleine diese beiden Gemeinden kamen bis Dienstagabend auf 45 Fälle. In Großarl ist auch das Seniorenheim betroffen. Wie sich die Verbreitung in die und innerhalb der Gemeinden vollzogen hat, lässt sich kaum nachvollziehen, heißt es vom Land. Für die einzelnen Fälle werde das untersucht, es fehlt aber der gesamtheitliche Blick. So bleibt nur Spekulation. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hatte bei der Verhängung der Quarantäne am Mittwoch vergangener Woche davon gesprochen, dass es bis kurz vor Ende des Skibetriebs in Flachau ein „intensives Après-Ski-Leben gegeben“ habe.