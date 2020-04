Kanzler Kurz vor Ostern: "Bitte treffen Sie niemanden"

Bundeskanzler Sebastian Kurz richtet am Gründonnerstag und zum Start der Osterfeiertage via Aussendung nochmal einmal einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, dass sie sich weiterhin so diszipliniert wie bisher an die gesetzten Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen hält.

"Was wir bisher geschafft haben, war ein gemeinsamer Kraftakt, für den wir allen sehr dankbar sind. Wir sind das Land in Westeuropa mit der besten Entwicklung bei den Zahlen." Das sei auf die Ausgansbeschränkungen, die Maßnahmen und das Mitmachen der Bevölkerung zurückzuführen.

"Wir sind noch lange nicht über den Berg, denn das Virus ist nach wie vor mitten unter uns und die Gefahr ist weiter da. Bitte bleiben Sie zu Hause, treffen Sie niemanden, halten Sie Abstand, reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte ausschließlich auf die Personen, mit denen Sie zusammenleben. Das Wichtigste daher: Bitte feiern Sie am Osterwochenende keine Familienfeste. Jeder hat die Möglichkeit, durch sein Verhalten Leben zu retten“, so der Bundekanzler.

