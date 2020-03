Kanzler Kurz: Maskenpflicht könnte auch in den Öffis kommen

Es sei die "Ruhe vor dem Sturm", sagte Kanzler Sebastian Kurz am Montag, und präsentierte neue, noch schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ab Mittwoch sollen in den Supermärkten Mundschutzmasken verteilt werden. Als nächstes könnte eine Maskenpflicht auch in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an anderen Orten im urbanen Raum kommen, sagte er am Montag in der "ZiB Spezial" im ORF.

Der Kanzler meinte bis vor Kurzem noch, dass Masken im Alltag nicht notwendig seien. Warum also jetzt?

Im ORF-Interview erklärte er, dass es bei der Bedeckung von Mund und Nase vorrangig nicht darum gehe, sich selbst zu schützen, sondern darum, die Ansteckung anderer zu verhindern, wenn man die Symptome selbst (noch) nicht spürt.

"Wenn alle mitmachen, dann ändert das in Summe etwas", betont Kurz.