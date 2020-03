Maskenpflicht in Supermärkten: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Hat sich bei den medizinischen Empfehlungen etwas geändert?

In einem Kommentar im Fachmagazin The Lancet hat sich ein Expertenteam dafür ausgesprochen, im Alltag generell Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen, um keine mögliche Infektion weiterzugeben. Das ist weitergehender als etwa die Empfehlung der WHO ( Masken für Gesunde nur dann, wenn Kontakt mit Menschen mit Krankheitsverdacht) oder des Robert-Koch-Instituts.

Der Hintergrund: Ein bis zwei Tage vor den Symptomen kann man das Virus bereits weitergeben – obwohl man sich noch gesund fühlt. Und ein großer Teil der Infektionen verläuft überhaupt ohne Symptome. Cornelia Lass-Flörl vom Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der MedUni Innsbruck: „Diese Masken schützen andere vor einer Infektion. Es gibt aber auch einen gewissen Schutz des Maskenträgers selbst vor großen Sprech- und Hustentröpfchen.“ Das weit verbreitete Tragen von Masken wird als einer der Gründe genannt, warum man es Japan bisher besser geschafft hat, die Erkrankungszahlen zu kontrollieren.

Worauf muss man beim Tragen einer solchen Maske achten?

„Alle Masken müssen korrekt – fest sitzend – getragen werden, die Außenseite darf nach Benutzung nie berührt werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin zu Mund-Nasen-Schutzmasken. „Vor dem Anlegen und nach der Abnahme ist eine gründliche Händereinigung mit Seife oder Händedesinfektion obligat.“ Lass-Flörl: „Ganz wichtig ist, sich nicht mit den Fingern ins Gesicht zu fahren, weil man die Maske zurechtrücken will.“