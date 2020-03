Kurz: Maskenpflicht im Supermarkt, Geschäfte werden als erstes öffnen

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) hat auf zunehmende Corona-Fälle reagiert und lässt alle koscheren Lebensmittelhandlungen schließen. Diese sollen so bald wie möglich auf Zustelldienste umstellen, hieß es am Montag in einer Mitteilung an die Gemeinde. Bis dahin wird in allen Geschäften die höchstzulässige Personenanzahl halbiert.

Die IKG berichtete auch von bereits einzelnen SARS-CoV2-Infizierungen in der Gemeinde. Der IKG-Krisenstab habe Kenntnis von drei bestätigten Corona-Erkrankungen. Ein Gemeindemitglied sei zudem an den Folgen der Erkrankung verstorben. "Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Erkrankungen in unserer Gemeinde deutlich höher ist", heißt es in der Mitteilung.