Hilferufe aus Italien nach Corona-Bonds: Österreich "verantwortungslos"

"Das Ende Europas oder seine Rettung"

Scharfe Worte fand die italienische Zeitung „La Repubblica“ gegenüber den zögernden Staats- und Regierungschefs aus den Niederlanden, Österreich, Deutschland und Finnland: Sie „wollen anscheinend erst einmal wissen, ob die Epidemie auch sie überflutet, ob die Infizierung dort so schwerwiegend wird wie in Italien, Spanien und Teilen Frankreichs", heißt es in einem Leitartikel.

Die kommenden Tage seien richtungsweisend für die Zukunft Europas: "Das Ende Europas oder seine Rettung. Die Union hat sich 14 Tage Zeit gegeben. Als wäre es eine Art Quarantäne, die Zeit um festzustellen, ob man sich angesteckt hat oder nicht. In diesen zwei Wochen geht es um die Alternative, ob man die EU sterben oder genesen lässt mit ihrer Perspektive und mit ihrer Währung (...) Die Distanz zwischen der "mediterranen" und der "nordischen" Front hat sich in den vergangenen 48 Stunden in eine Art Alptraum verwandelt.“

In ihrem am Samstag erschienenen Interview zeigte sich Kommissionschefin Von der Leyen jedenfalls besorgt, dass sich in der Zeit der Corona-Krise die wirtschaftliche Kluft in der EU vertiefe. Dem müsse man jedenfalls entgegensteuern: "Das Ziel Europas war es doch immer, dass wir wirtschaftlich zusammenrücken."