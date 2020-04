Ärger in New York: Marine-Lazarettschiff steht leer - wegen Bürokratie

Als rettende Hilfe inmitten einer Katastrophe war die USNS-Comfort, Lazarettschiff der US-Marine, vor wenigen Tagen noch gefeiert worden, von den New Yorkern, aber auch von der US-Politik. Inzwischen liegt das Schiff seit fast einer Woche vor der Metropole, die zum Epizentrum der Corona-Krise in den USA geworden ist - und das einzige, was man bisher zustande gebracht hat, ist wachsende Wut bei den Ärzten in New Yorks völlig überlasteten Spitälern.