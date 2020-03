Trump rechnet mit Tausenden Toten, New York sieht Silberstreif

Der Gouverneur, aber auch Bürgermeister Bill de Blasio, ebenfalls Demokrat, gaben sich trotz des offenen Konflikts mit Washington und dem Präsidenten erleichtert und dankbar über die Unterstützung durch die US-Armee. Das sei genau die Hilfe, die die Stadt jetzt brauche, meinte de Blasio.

Den akuten Mangel an Schutzmasken, vor allem aber an Intensivbetten in den Spitälern samt Beatmungsgeräten kann auch der Einsatz der Comfort nicht wettmachen. Auch hier machen die Verantwortlichen der Stadt den Präsidenten und die Bundesbehörden verantwortlich, die viel zu lange mit Gegenmaßnahmen gewartet hätten.

Einsatzbereit aber ist jetzt zumindest das improvisierte Zeltspital im New Yorker Central Park. Dort ist man auf die Behandlung Dutzender Corona-Intensivpatienten samt Beatmung eingerichtet. Die Jogger im Central Park - schließlich sind Laufrunden in New York weiterhin erlaubt - müssen von jetzt auf Rettungswagen achtgeben.