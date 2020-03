Ischgl schlug offenbar konkrete Corona-Warnung in den Wind

„Ich habe gerade die isländischen Behörden angerufen“, schreibt die besorgte Frau und berichtet: „Sie sind absolut sicher, dass die Infektion in Ischgl und nicht beim Flug passiert ist, da die zehn Patienten bereits vor ihrem Rückflug Symptome gezeigt haben. In dem Fall waren sie bereits während ihrem Aufenthalt in Ihrem Dorf ansteckend.“

Was macht der TVB? Er verweist gegenüber der Frau erneut auf die Tiroler Behörden. Die warten schließlich, wie berichtet, am 8. März mit einer aus heutiger Sicht krassen Fehleinschätzung auf, was ein mögliches Infektionsrisiko durch den positiv getesteten Barkeeper betrifft: „Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich“, teilte die Landessanitätsdirektion mit.

Inzwischen haben sich Après-Ski-Bars in ganz Tirol als Viren-Schleudern entpuppt. Ischgls Bürgermeister Werner Kurz war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.