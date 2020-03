Wie Ischgl zum Corona-Brandherd wurde

„Relax. If you can“. Also: Entspann, wenn du kannst. So lautet der Werbeslogan von Ischgl. Wer in den vergangenen zwei Wochen seinen Winterurlaub oder ein Skiwochenende am „Ballermann der Alpen verbracht hat“, wird nun womöglich weniger relaxed sein.

Denn der zweitgrößte Wintersportort Tirols hat sich innerhalb weniger Tage zu einem Brandherd bei der Ausbreitung des Coronavirus in dem Bundesland entwickelt, das mit seinen rund 750.000 Einwohnern mehr Fälle aufweist, als die 1,9-Millionen-Stadt Wien. Nun beendet der Ort die Saison frühzeitig.

Am vergangenen Samstag wurde zunächst bekannt, dass ein 36-jähriger Barkeeper in Ischgl an dem Virus erkrankt war. Am Montag waren dann bereits 14 Kollegen des Norwegers und eine Person aus seinem sozialen Umfeld positiv getestet.