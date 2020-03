Coronavirus: Keiner ist beim Abstandhalten so kreativ wie die New Yorker

In New York, dem Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA, gilt wie überall sonst auch: Das Haus sollte möglichst nur für Lebensmittelkäufe verlassen werden. Wer sich die Füße vertreten will, muss vor allem eines: Abstand halten.

Bei der Einhaltung letzterer Regel zeigen sich aktuell die New Yorker besonders kreativ - jedoch teils wenig effektiv. Der Instagram-Account "What is New York" veröffentlichte kürzlich einige Videos, die den Einfallsreichtum der Big-Apple-Bewohner zeigen.

So wurde ein Mann dabei gefilmt, wie er mit einer selbstgebauten Vorrichtung aus einem kaputten Regenschirm, Fäden und Stäben Social Distancing betrieb. Dazu trug er eine Maske und Handschuhe.