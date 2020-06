Ins Blaue bestellt: EU sichert sich 400 Millionen Corona-Impf-Dosen

Flaschenhals

Ein ambitioniertes Produktionsvorhaben also, das AstraZeneca durchaus selbstsicher in Angriff nimmt. Man werde rasch eine Produktion in Europa aufbauen, erklärte AstraZeneca-Chef Pascal Soriot. Das sei nicht so einfach, gibt Kollaritsch zu bedenken. Einen wirksamen Impfstoff für die Weltbevölkerung produzieren zu lassen sprenge existierende Herstellungskapazitäten, "die mit der Produktion der Impfstoffe für den Routinebedarf ausgelastet sind". Neue Produktionsstätten zu bauen und zertifizieren dauere mindestens ein bis zwei Jahre.

Was AZD1222 letztlich können und ob man in der Lage sein wird, diese unglaubliche Menge in so kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen, "kann ich nicht beurteilen, es gibt noch keine publizierten Daten dazu", sagt Kollaritsch. Damit spricht der Experte ein weiteres Problem an. Unklar ist, wie genau ein Impfstoff einer Covid-19-Erkrankung vorbeugen wird. Und wie lange er Immunität verleiht.

Letztlich werde es laut Kollaritsch nicht so sehr darum gehen, dass alle Staaten der Welt möglichst großen Zugriff auf einen fertigen Impfstoff haben, "sondern, dass jene Menschen rasch Zugang haben, die eine Immunisierung am dringendsten brauchen".

Eine große Unbekannte ist außerdem die Akzeptanz der Bevölkerung: "Liegt sie im Bereich der Grippe, wo wir gerade mal zehn Prozent erreichen, ist das Projekt ohnehin zum Scheitern verurteilt."