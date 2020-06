Coronavirus: Bei Blutgruppe A könnte das Risiko höher sein

Darüberhinaus fanden die Forscher auf dem Chromosom 3 noch eine weitere genetische Variante, deren Träger ein zweifach erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hatten.



"Die Ergebnisse waren für uns sehr spannend und überraschend“, sagt der Molekularbiologe Andre Franke. Gerade die Region auf Chromosom 3 war zuvor noch nicht mit Covid-19 in Zusammenhang gebracht worden. In anderen Regionen im Genom, für die ein Effekt auf die Erkrankung vermutet worden war, zeigten sich hingegen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den gesunden Probanden und den Patienten.



"Mit dem Chromosom 3 und dem AB0-Blutgruppen-Lokus beschreiben wir echte Ursachen für einen schweren Verlauf von Covid-192", sagt Franke. "Unsere Ergebnisse schaffen daher eine hervorragende Grundlage für die Entwicklung von Wirkstoffen, die an den gefundenen Kandidatengenen ansetzen können." Auch könnten die Resultate zu einer verbesserten Risikoabschätzung für einen schweren Verlauf von Covid-19 bei Patienten beitragen.

Auf Spiegel Online wurde der Wissenschafter Peter Burgert vom Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie an der Uni Heidelberg mit der Aussage zitiert, wonach in allen Studien belegt sei, "dass Blutgruppe A bei Covid-19-Patienten signifikant häufiger vorkommt als bei Gesunden". Ein ursächlicher Zusammenhang sei dadurch allerdings noch nicht bewiesen.

Praktische Konsequenzen

"Für den Hausgebrauch kann man aus dieser Studie noch nichts mitnehmen", sagte der Virologe Alexander Kekulé Dienstag in seinem MDR-Podcast. "Außer, dass ich vielleicht tatsächlich, wenn ich Blutgruppe A hätte oder in dem Fall auch AB, dass ich da etwas vorsichtiger wäre. Aber vorsichtig sein kann man ja bei dieser Erkrankung sowieso allen nur empfehlen." Möglicherweise brauchen aber Patienten mit Blutgruppe A eine intensivere Überwachung und eine intensivere Therapie, haben bereits die Autoren der ersten chinesischen Studie gefolgert.

Über mögliche Gründe, wieso die Blutgruppe das Risiko der Schwere der Erkrankung beeinflusst, wird noch spekuliert. Eine Theorie: Antikörper, die bei Menschen mit der Blutgruppe 0 vorhanden sind, binden speziell an jene Eintrittspforte von Zellen, über die auch das Virus in die Zellen eindringt - und blockieren damit diese Pforte, diesen Rezeptor, für das Virus, sagt Kekulé. Dadurch können weniger Viren in die Zellen eindringen, die Krankheit verläuft milder.