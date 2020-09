Corona-Regeln: Missachter zeigen psychopathische Züge

Wie Menschen auf die Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen reagieren, sagt möglicherweise etwas über ihr psychologisches Make-up aus. Das legt zumindest eine neue Studie nahe, die in Kürze im Fachblatt Social Psychological and Personality Science erscheinen soll. Den wissenschaftlichen Begutachtungsprozess zur Qualitätssicherung, die sogenannte Peer Review, hat die Erhebung bereits durchlaufen.

Es zeigte sich: Psychopathische Charakterzüge scheinen mit aktiv regelbrecherischem Verhalten in Bezug auf Corona-Bestimmungen in einem gewissen Zusammenhang zu stehen.

"Aus Medienberichten zu Beginn der Covid-19-Pandemie ging hervor, dass einige Menschen Ratschläge zum Social Distancing und Hygienemaßnahmen ablehnten", sagte Pavel S. Blagov, Studienautor und Leiter des Personality Laboratory am Psychologieinstitut des Whitman College in Walla Walla, Washington, gegenüber der US-Plattform PsyPost. So hätten manche etwa absichtlich in die Luft gehustet und geniest – oder demonstrativ auf den Boden gespuckt.

Zusammenhang vermutet

Für derartige Verhaltensweisen könnte es Blagov zufolge diverse Gründe geben, "aber ich dachte, dass die Persönlichkeit zumindest eine kleine Rolle dabei spielen könnte". Frühere Untersuchungen hätten außerdem gezeigt, dass Menschen, die Persönlichkeitsmerkmale von Narzissmus, Machiavellismus (Eigennutz steht über die Prinzipientreue) und Psychopathie zeigen, risikofreudigeres Verhalten in Gesundheitsbelangen an den Tag legen. "Ich habe erwartet, dass diese Persönlichkeitszüge auch während der Pandemie das Gesundheitsverhalten mitbestimmen."