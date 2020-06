Coronakrise: Auswirkungen auf Kinder laut Psychiaterin "groß"

Die einschränkenden Maßnahmen in der Coronakrise haben bei Kindern und Jugendlichen offenbar deutliche Spuren hinterlassen. Die Auswirkungen auf Kinder und junge Menschen sei "in jeder Hinsicht groß", erklärte Kathrin Sevecke, Direktorin der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Universität Innsbruck am Mittwoch in einer Aussendung.

Der Kontakt mit Freunden, der soziale Austausch mit Gleichaltrigen und der regelmäßige Schulbesuch seien wichtige Elemente des kindlichen Alltags und der psychischen wie psychosozialen Gesundheit von jungen Menschen. "Ein längerer Ausschluss aus diesen Lern- und Erfahrungsräumen schädigt Kinder und Jugendliche in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung und hinterlässt Spuren, die schon jetzt sichtbar sind und sich auch für längere Zeit nach der Aufhebung der Restriktionen zeigen werden", heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, deren Vizepräsidentin Sevecke ist.