Corona-Lesestoff für Kinder: Mit Büchern die Pandemie begreifen

Wo kommt das Virus her? Warum macht es Menschen krank? Und wie können wir uns schützen? Diesen und anderen Fragen widmet sich das deutsche Autoren-Paar mit einer einfühlsamen Geschichte um die Hauptfigur Covid – ein kleines, rotes, lächelndes Lebewesen mit vielen Noppen am Körper.

Dass sich die Autorin nicht am Verkauf des Buches bereichern wollen, war von Beginn an klar: Mütter und Väter können das 19-seitige Werk deshalb seit einigen Wochen für ihren Nachwuchs kostenlos im Internet herunterladen: "Das Buch ist ein Herzensprojekt, das wir Kindern in dieser schwierigen Zeit kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Wir haben auch Anfragen von Schulen, die das Buch als Lehrmittel einsetzen wollen." Das fachliche Okay zum Buch gab ein Lungenfacharzt.

Warum es wichtig ist, Kindern das Coronavirus per Buch näherzubringen? "Kinder bekommen ganz genau mit, was da gerade passiert. Ganz viele Eltern stoßen aber verständlicherweise beim Erklären selbst an ihre Grenzen", sagt Agata. Die derzeit nach wie vor omnipräsente Unsicherheit mache Kindern zu schaffen. "Deswegen ist es wichtig, keine Angst zu schüren, sondern vereinfacht, verständlich und gleichzeitig kompetent zu informieren."

Das neuartige Coronavirus und Covid-19 leicht und anschaulich erklären, diesen Ansatz verfolgen auch andere Kinderbuch-Macher. Als Unterstützung für Eltern gibt es auch das Buch "Coronavirus – Ein Buch für Kinder". Es wurde vom englischen Verlag Nosy Crow entwickelt und vom deutschen Zeichner Axel Scheffler illustriert. Scheffler zeichnete bereits für die künstlerische Umsetzung des bekannten Kinderbuches Der Grüffelo verantwortlich. Der Verlag Beltz & Gelberg stellt das Buch als deutsche Übersetzung zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Und der deutsche Tessloff Verlag hat wegen der Pandemie kurzfristig die neue Broschüre "WAS IST WAS Viren. Den Krankheitserregern auf der Spur" entwickelt. Auch diese ist online abrufbar.