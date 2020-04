Schulen und Kindergärten: Die wirklichen Fachleute dazuholen!

„Unsere Sorge gilt allen Kindern und Jugendlichen in Österreich, genauso aber auch den unbegleiteten minderjährigen MigrantInnen, die in überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland leben“, sagt Dr. Ernst Berger, Kinder- und Jugendpsychiater, der auch im Leitungsteam des Netzwerks Kinderrechte Österreich aktiv ist.

„Jetzt geht es darum, Betreuung und Betreuungsqualität unter COVID-Bedingungen sicherzustellen“, so der medizinische aber eben auch psychologische Fachmann. „Prüfungen zu ordnen ist zu wenig, Lernen und Gemeinschaft müssen organisiert werden!“, so die von ihm pointierte Forderung des Netzwerks, eines Zusammenschlusses von mehr als 40 Vereinen, Organisationen und Einrichtung, die sich in Österreich für die Rechte einsetzen, die die UNO-Kinderrechtskonvention seit mehr als 30 Jahren verankert.